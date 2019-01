Un easter egg di Resident Evil 2 Remake omaggia il capolavoro originario

La terrorizzante Raccoon City di Resident Evil 2 Remake non trabocca di easter egg come gli scenari di altri kolossal pubblicati negli ultimi mesi, ma al suo interno non potevano di certo mancare i riferimenti al capolavoro originario del 1998.

Gli utenti del subreddit ufficiale di RE2 hanno così deciso di setacciare ogni angolo della ridente cittadina colpita dal T-Virus per andare a caccia di easter egg e la ricerca, come ampiamente prevedibile, ha già prodotto un importante risultato (ma attenzione agli spoiler!).

La minuziosa esplorazione di Raccoon City ha permesso agli emuli di Leon Kennedy e Claire Redfield di rintracciare un eloquente cartello affisso dal gestore della locale stazione di servizio che invita i clienti a telefonare al numero 1998-01-28 per ricevere informazioni sulla futura riapertura dell'attività.

Il finto recapito telefonico scelto dagli sviluppatori giapponesi non può che riportarci alla memoria la data di commercializzazione giapponese dell'originario Resident Evil 2, avvenuta il 29 gennaio del 1998 sulla prima, gloriosa console PlayStation.

Stando a quanto riferito dagli appassionati che si riuniscono sui forum dedicati all'iconica saga horror di Capcom, la stazione di servizio e le aree limitrofe dovrebbero contenere degli ulteriori easter egg che omaggiano il capolavoro di Shinji Mikami e Hideki Kamiya e, presumibilmente, delle citazioni di altri videogiochi. Nell'attesa di scoprire quali segreti si nascondono tra le pieghe digitali di Resident Evil 2 Remake, ricordiamo a chi ci segue che il titolo è disponibile dal 25 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.