Un ex sviluppatore di Bioshock Infinite è tornato in 2K per lavorare su un nuovo progetto

Grazie ad un aggiornamento del suo profilo personale su LinkedIn, abbiamo scoperto cheè tornato inper lavorare su un nuovo e misterioso progetto non ancora annunciato.

Lo sviluppatore è già stato alle dipendenze della compagnia in passato, quando contribuì alla realizzazione di Bioshock Infinite in qualità di level designer. Si trasferì poi nella sede di Austin, in Texas, di Arkane Studios, dove ha lavorato a Prey, titolo uscito nel maggio di quest'anno.

Elliot ora ricoprirà il ruolo di Principle Combat Designer in un nuovo studio di 2K Games situato a Novato, in California, città dove è già presente la sede di Hangar 13, responsabile di Mafia 3. Attualmente, non si hanno informazioni sul nuovo team di sviluppo, né tantomeno sul misterioso titolo in lavorazione. Qualcuno è pronto a scommettere su un nuovo Bioshock, una serie troppo popolare per essere abbandonata in via definitiva da 2K Games. Ci troviamo, tuttavia, nel campo delle speculazioni, e non possiamo far altro che attendere un annuncio ufficiale da parte della compagnia