Dei fan hanno creato un bellissimo corto animato di Zelda Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild si è rivelato uno dei migliori capitoli della saga, entrando in maniera quasi immediata nell'immaginario collettivo di un'intera generazione di videogiocatori.

Sono numerosi i tributi riservatigli dai fan, ma quest'oggi abbiamo ben pensato di mostrarvene uno in particolare, che ha catturato la nostra attenzione. Gli animatori cinesi Youyang Kong e Qianya Yin, in collaborazione con il musicista Sihan Yuan e il sound designer Doudou, hanno realizzato un breve corto animato ispirato all'open world con protagonista Link. In questa piccola opera, pubblicata su YouTube lo scorso 29 dicembre, l'eroe dell'avventura è impegnato a difendere un piccolo Korogu dall'attacco di due Guardiani. La realizzazione del corto, stando a quando dichiarato dai creatori, ha richiesto ben due mesi di lavoro. Potete guardarlo in apertura di notizia, buona visione!

Cogliamo l'occasione per ricordare che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile all'acquisto su Nintendo Wii U e Nintendo Switch. Sull'ibrida, il titolo ha venduto ben 10,28 milioni di copie, dietro solamente a Super Mario Odyssey (12,17 milioni) e Mario Kart 8 Deluxe (11,71 milioni). A proposito dei Guardiani, recentemente il lead designer Takafumi Kiuchi ha parlato della loro genesi.