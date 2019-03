Un fan ha creato le carte 3D degli starter di Pokémon Spada e Scudo

Internet è un posto che moltissimi artisti utilizzano per dare visibilità e sfogo al proprio estro. Quando si parla poi di un prodotto popolare come i Pokémon, le dimostrazioni di creatività non possono proprio mancare, ed ecco infatti che un utente ha voluto omaggiare gli starter di Pokémon Spada e Scudo.

Si tratta di Coco-coco, nome con cui l'artista in questione è conosciuto su Reddit, che ha voluto ricreare la carte 3D di Sobble, Scorbunny e Grookey, che potete vedere come di consueto in calce alla news.

Il lavoro dell'artista è stato veramente maniacale, e sembra davvero che i tre Pokémon possano prendere vita da un momento all'altro... a parte forse Grookey, raffigurato mentre dorme. Dettagli.

Come dicevamo in apertura però, quando si parla delle celebri creaturine, sono in tantissimi a volersi mettere alla prova cercando di stupire il web, per cui l'opera in questione non è certo l'unica espressione creativa della community.

I tre Starter sono infatti stati già immortalati in diverse altre versioni: avete visto, ad esempio, la schermata iniziale di Pokémon Spada & Scudo in versione Game Boy? Sempra a proposito del trio in questione, qualche giorno fa sembravano essere trapelate le possibili evoluzioni di Sobble, Scorbunny e Grookey.

In attesa di nuove informazioni ufficiali sul gioco, che ve ne pare delle opere in questione? Cosa vi aspettate da Pokémon Spada & Scudo?