Un fan poster in stile Hellboy immagina God of War Ragnarok

Probabilmente ispirato dal nuovo poster del film Hellboy, l'utente di Twitter BT_BlackThunder ha creato una fan art di God of War che introduce in maniera del tutto ipotetica il Ragnarok...

Il lavoro, per quanto amatoriale, è certamente molto interessante e di buona qualità, non trovate? In calce alla notizia potete visualizzare non solo il poster originale di Hellboy ma anche l'artwork di God of War basato sull'artwork in questione.

God of War è il Gioco dell'Anno, il titolo di Sony Santa Monica è stato premiato come Game of the Year durante gli SXSW Game Awards che si sono tenuti nel weekend, portandosi a casa la statuetta più ambita. Questo è solo l'ennesimo riconoscimento per il lavoro di Cory Barlog, God of War ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica e sono in molti a pensare che Sony Santa Monica sia già al lavoro su God of War 2 per PlayStation 5, al momento però si tratta solamente di un rumor privo di conferma.

Lo sapevate? Nei primi anni 2000, durante le fasi iniziali dello sviluppo del primo God of War, il titolo della serie venne letteralmente estratto da un cappello...