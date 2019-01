Un fan ha realizzato una versione portatile di PlayStation Classic

Dopo essere stata lanciata sul mercato a inizio dicembre 2018, suscitando le reazioni piuttosto tiepide dei fan e della stampa specializzata, PlayStation Classic si trasforma in una console portatile grazie ad un ingegnoso fan che ha pubblicato i frutti del proprio lavoro tremite un post su Twitter (riportato in calce alla notizia).

Considerando anche il posizionamento delle due metà del Joystick, sembra abbastanza chiaro come il giocatore si sia ispirato al design di Nintendo Switch, per quanto questa versione portatile di PlayStation Classic non sia, per forza di cose, il più grande esempio di eleganza. C'è inoltre da considerare che, sebbene si tratti di una console in miniatura, la piattaforma Sony non è stata di certo pensata per essere trasportata liberamente in giro, e non presenta quindi le caratteristiche ideali per quanto riguarda grandezza e peso. Tuttavia, rimane lodevole il tentativo ingegneristico dell'utente, che ha dato vita ad un'idea piuttosto originale.

Cosa ne pensate di questa PlayStation Classic in versione portatile? Fateci sapere le vostre opinioni sfruttando lo spazio dedicato ai commenti. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la console miniaturizzata di Sony è ancora disponibile al prezzo scontato di 59,99 euro su Amazon (al momento non è ancora chiaro se il taglio sia definitivo o se terminerà alla conclusione dei saldi festivi).