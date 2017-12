Un fan sta lavorando al remake di Tomb Raider 3 con il motore grafico Unity

Un fan indubbiamente molto talentuoso, che si fa chiamare, sta lavorando ad un remake direalizzato con il motore grafico

Si intitola The Adventures of Lara Croft, e il suo gameplay sarà fortemente ispirato a quello di giochi come Assassin’s Creed, Jak and Daxter, Inside, Prince of Persia, Enslaved e The Last of Us. In questo remake Lara sarà estremamente agile, ed eccellerà sia nelle scalate che nel combattimento (a distanza e corpo a corpo). Saranno presenti anche veicoli come quad e motociclette, oltre a kayak, cavalli e snowboard. In ultimo, ma non per importanza, secondo lo sviluppatore i nemici avranno un'intelligenza artificiale molto più avanzata: potranno finire le munizioni, nascondersi dietro ai ripari e cadere in trappola.

Heckler ha annunciato che una demo del gioco verrà pubblicata il giorno del compleanno di Lara, ovvero il 14 febbraio del prossimo anno. Nel frattempo, nella galleria in calce alla notizia potete ammirare alcuni screenshot pubblicati dall'autore. Cosa ve ne pare?