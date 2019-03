Un fastidioso bug di The Division 2 è stato finalmente sistemato

The Division 2 ha debuttato al primo posto della classifica inglese, a dimostrazione di quanto fosse un titolo atteso ed apprezzato dai fan. Tuttavia un fastidiosissimo bug aveva fatto infuriare la community, rischiando di compromettere il buon lavoro fatto dagli sviluppatori.

A causa di un errore infatti, i giocatori non potevano attivare le proprie abilità. Un bug certamente non da poco, che Ubisoft però non era riuscito a risolvere subito, scatenando diversi post di protesta sui vari canali sociale e i forum come Reddit.

Il community developer della software ouse, Chris Gansler, aveva però fatto sapere agli utenti di essere al corrente del problema: "È la nostra più alta priorità al momento e capisco quanto possa essere frustrante. Sono morto anch'io ieri per questo, capisco il vostro dolore", ha concluso poi scherzando.

Per fortuna ora il problema sembra risolto la situazione. Durante una manutenzione del server effettuata ieri notte, il fastidioso bug è stato sistemato, anche se, nonostante siano state risolte una serie di situazioni che causavano il problema, per la risoluzione definitiva del bug bisognerà attendere la prossima patch, in arrivo questa settimana.

In ogni caso, il gioco ora sembra funzionare a dovere, per la felicità degli utenti che ora possono tornare a giocare senza problemi (a proposito, l'avete letta la nostra recensione di The Division 2?) Siete contenti della situazione? Anche voi eravate stati colpiti dal bug?