Un Giocatore ha completato la Demo di Resident Evil 2 Remake in 3 minuti!

Il prossimo 25 gennaio 2019 sbarca su PC, Playstation 4 ed Xbox One l'attesissimo Resident Evil 2 Remake. Prima dell'uscita, Capcom ha deciso di rendere disponibile ai videogiocatori una Demo del gioco.

Si tratta di un piccolo antipasto del gioco finale, su cui una gran parte della Community di Resident Evil non vedeva l'ora di poter mettere le mani. La demo del nuovo Titolo Capcom tuttavia ha una durata limitata, pari a 30 minuti, entro i quali sarà possibile completare una missione del gioco. A quanto pare però, il vincolo temporale non rappresenta un problema particolare per il giocatore protagonista di questa news.

L'utente conosciuto su Youtube col nickname uhTrance ha infatti pubblicato sul proprio canale un video in cui affronta la Demo di Resident Evil 2 Remake, completandola in tre minuti e sei secondi! Una speedrun dal risultato decisamente notevole, ottenuto, ovviamente, anche tramite l'interruzione di tutte le cut-scene presenti nell'anteprima proposta da Capcom. Come di consueto, potete dare un'occhiata al video in questione direttamente in apertura a questa news.



Ne approfittiamo per ricordare ai Lettori che la Demo 1-Shot di Resident Evil 2 Remake sarà disponibile sino al 31 gennaio. Voi l'avete già provata? In quanto tempo siete riusciti a completarla?