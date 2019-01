Un giocatore ha completato Resident Evil 2 senza subire danni al livello Estremo

Resident Evil 2 Remake è sul mercato da appena 5 giorni, ma a quanto pare gli speedrunner si sono già dati da fare per scoprire. Uno di essi è riuscito a compiere una vera e propria impresa, impensabile per molti giocatori.

Stiamo parlando di CarcinogenSDA, che è stato in grado di portare a termine il gioco senza subire neppure un danno alla massima difficoltà selezionabile, quella Estrema. Nello specifico, il giocatore ha affrontato lo scenario A di Leon Scott Kennedy, arrivando ai titoli di coda dopo 2 ore e 56 minuti. Non ha ricevuto neppure un morso da uno zombie o un graffio da un licker, e neppure un colpo da Mr. X. Se siete curiosi, potete rivivere la sua impresa guardando il video in apertura di notizia. A differenza di molti altri speedrunner, CarcinogenSDA non ha saltato nessun filmato e ha fornito tantissimi consigli utili sull'approccio da seguire in determinate situazioni.

CarcinogenSDA è un nome piuttosto noto dell'ambiente, dal momento che ha già portato a termine diverse "no-hit run", compresa quella di Resident Evil HD nella modalità Nemici Invisibili. L'anno scorso si è inoltre reso protagonista dell'evento di beneficenza Awesome Games Done Quick 2018 con la sua speedrun di Resident Evil 7, completata in appena 1 ora e 49 minuti.