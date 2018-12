Un giocatore di Fortnite lancia l'idea di una skin per aiutare i senzatetto

Un redditor conosciuto come DeaconCell ha lanciato l'idea di una skin di Fortnite per aiutare i meno fortunati ed i senzatetto, proponendo ad Epic di inserire la skin nel gioco e di donare l'intero ricavato alle associazioni americane che si occupano di aiutare i bisognosi.

Il costume in questione, denominato Junk Jackson o Homless Uncho, rietrae un senzatetto con tanto di accessori e abiti consumatori. L'autore della skin fa sapere che il suo obiettivo è quello di sensibilizzare Epic Games ad aiutare i meno fortunati, l'outfit potrebbe essere inserito nel gioco e il 100% del ricavato devoluto alle numerose associazioni che si occupano di prendersi cura di coloro che vivono in strada e dei meno fortunati, in particolar modo nel difficile periodo delle festività di fine anno.

In passato Epic ha già introdotto in Fortnite alcune skin realizzate dai fan, come il Tenero Difensore, disegnata da un bambino di otto anni e capace di riscuotere un grande successo tra i giocatori, tanto da spingere gli sviluppatori a renderla effettivamente disponibile. Non sappiamo se Junk Jackson farà mai la sua comparsa nel gioco ma certamente l'idea è meritevole di attenzione. Cosa ne pensate di questa proposta?