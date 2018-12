Un giocatore ha raccolto tutte le Lune di Super Mario Odyssey senza mai morire

Sta destando non poco interesse il nuovo record del mondo di Super Mario Odyssey: un giocatore (conosciuto come "Timpani") è infatti riuscito a raccogliere tutte le 880 lune senza perdere nemmeno una vita in poco più di 10 ore, stabilendo così un nuovo primato assoluto per quanto riguarda il platform Nintendo.

Timpani non ha voluto intraprendere una speedrun tradizionale e per questo non ha badato troppo al tempo impiegato per completare la sfida, il suo obiettivo era quello di collezionare 880 lune senza subire danni di alcun tipo, superando così il precedente detentore di questo traguardo, fermo a 823 lune raccolte. In apertura della notizia trovate il video integrale dell'impresa, conclusa nelle prime ore del giorno di Natale.

Dal lancio, avvenuto a ottobre 2017, Super Mario Odyssey ha venduto oltre dieci milioni di copie, diventando uno dei titoli più popolari per Nintendo Switch.