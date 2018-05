Un giocatore è stato bannato dal PSN per aver detto (mentendo) che il padre lavora in Sony

"Mio papà lavora alla Sony/Nintendo/Microsoft"... quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase? Tante, tantissime, probabilmente si tratta di una delle bugie più diffuse per impressionare qualcuno online (con scarso successo, di solito): recentemente però un ragazzo ha utilizzato questo meme su Fortnite per PS4 ed è stato bannato dal PSN.

La storia è stata riportata da PlayStation LifeStyle: un giocatore (Hamed Jalalie) ha ricevuto le accuse di un secondo utente, il quale lo accusava di essere un cheater solamente per averlo eliminato utilizzando il fucile da cecchino a oltre 260 metri di distanza. Hamed è stato ripetutamente segnalato a Epic ma senza alcuna sanzione e per tutta risposta ha scritto al suo avversario la frase "my dad works at Sony he will get u banned", ovvero "mio papà lavora alla Sony, ti farò bannare".

Dopo qualche ora Hamed è stato bannato per aver millantato presunti legami di parentela (inesistenti) con dipendenti Sony: "Le scriviamo per dirle che il suo account è stato bannato in maniera permanente dai nostri servizi. Fingere di essere un dipendente Sony o di essere in grado di influenzare persone della compagnia, i suoi affiliati o aziende partner viola il nostro codice di comportamento."

Jalalie non potrà dunque più accedere al suo account, che risulta bannato a vita dal PlayStation Store e da tutti i servizi di Sony Interactive Entertainment.