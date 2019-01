Un giocatore ha trasformato il GameCube in una dock per Nintendo Switch!

Su internet se ne vedono di tutti i colori. Quest'oggi, ad esempio, ci siamo imbattuti in un giocatore che ha trovato un modo davvero originale - o fuori di testa, dipende dai punti di vista - di riadattare il suo vecchio Nintendo GameCube, ovvero trasformandolo in una dock per Switch!

Come potete vedere nell'immagine in cima, ha letteralmente tagliato in due il cubo della casa di Kyoto e posizionato al suo interno la componentistica necessaria ad accogliere la console ibrida. Stando a quanto afferma l'utente in questione, che su Reddit si fa chiamare Littlewolf128, si sono resi necessari quattro settimane di lavoro, prove, errori e "saldature, altre saldature e ancora saldature", poiché si è cimentato in un lavoro del genere per la prima volta in vita sua.

Complessivamente, ha speso circa 200 dollari per acquistare le componenti necessarie e per stampare in 3D alcuni pezzi. Per quanto riguarda i Joy-Con, ha comprato dei case di colore bianco in rete e li ha semplicemente sostituiti. Littlewolf128 ha affermato di esseri ispirato al lavoro del canale YouTube Rated-e Mods. Cosa ne pensate? Sacrifichereste il vostro Nintendo GameCube per trasformarlo in un alloggiamento per la più recente console della grande N?