Un "gioco attesissimo" di 2K è stato rinviato, Take Two non farà nuovi annunci all'E3 2018

Quest'oggi Take Two ha presentato il resoconto dei risultati finanziari relativi al quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, conclusosi lo scorso 31 marzo. In questa occasione, il presidente Karl Slatoff ha parlato dei piani dell'azienda in vista dell'E3 2018.

Il dirigente ha annunciato che un "attesissimo titolo appartenente a uno dei franchise più grandi di 2K" inizialmente previsto per l'anno fiscale 2019 (ovvero entro il 31 marzo 2019) è stato rinviato all'anno fiscale 2020, e dunque sarà lanciato fra il primo aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Nonostante il nome del titolo in questione non venga menzionato, è probabile che Slatoff stesse parlando di Borderlands 3: il nuovo capitolo della serie non è mai stato annunciato ufficialmente ma gli sviluppatori hanno più volte confermato l'esistenza del progetto. Questa ipotesi è purtroppo avallata da una successiva dichiarazione del presidente di Take Two, che ha affermato che la compagnia non presenterà nuovi giochi nel corso dell'E3 2018, andando quindi a confermare le recenti voci di corridoio emerse sulle pagine di Shacknews che parlavano dell'assenza di Borderlands 3 alla fiera losangelina.



Ricordiamo che quest'anno l'E3 si terrà dal 9 al 15 giugno 2018. Sulle nostre pagine, potete consultare date e orari di tutte le conferenze dell'evento videoludico più importante dell'anno.