Un glitch di Super Smash Bros Ultimate genera Trofei Assist infinit

Nelle scorse ore è stato scoperto un curioso glitch di Super Smash Bros Ultimate legato al personaggio di Isabelle: il bug in questione permette di generare una quantità infinita di Trofei Assist, vediamo come...

Come riportato da alcuni YouTuber, quando giocatori nei panni di Isabelle tentano di agganciare un Trofei Assist nello stesso istante, il più veloce verrà coinvolto in un loop che genererà un personaggio di supporto casuale all'infinito, molto spesso si tratta di Waluigi, ma è stata segnalata anche la presenza di altri personaggi del roster.

Il glitch è stato individuato dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 1.2.0 lanciato lo scorso venerdì, non è escluso che Nintendo possa rendere disponibile una nuova patch nei prossimi giorni per correggere definitivamente questo bug. Nelle prossime ore la casa di Kyoto potrebbe annunciare anche uno speciale evento natalizio di Super Smash Bros Ultimate per il weekend, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni a riguardo.