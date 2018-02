Un gruppo di hacker è riuscito a far girare Linux su Nintendo Switch

Gli hacker del teamsono riusciti a installare il sistema operativosu, sfruttando a loro dire un exploit di sistema chenon potrà riparare in alcun modo nemmeno con i prossimi aggiornamenti.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, gli hacker di Fail0verflow sono riusciti a far girare il sistema Linux su Switch, aprendo così la strada alla possibile installazione di app esterne e homebrew. Stando alle parole del team, inoltre, pare che sia stato sfruttato un exploit di sistema che Nintendo non sarà in grado di aggirare in alcun modo, nemmeno con i futuri aggiornamenti del firmware.

Se ricordate, inoltre, già lo scorso dicembre un gruppo di hacker aveva individuato i punti deboli del chip NVIDIA Tegra X1 da sfruttare per permettere l'installazione di homebrew ed emulatori. Ci teniamo a sottolineare che la notizia è stata riportata solo a scopo informativo, e che non vuole in alcun modo incoraggiare o giustificare la pirateria, pratica che la nostra redazione condanna in ogni sua forma.