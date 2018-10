Un gruppo di scienziati apre un sondaggio per dare un nome da Pokémon a 5 nuovi insetti

Un team internazionale di scienziati dell'Okinawa Institute of Science and Technology si è reso protagonista di un'iniziativa davvero originale. Ha infatti lanciato un sondaggio pubblico per assegnare un nome da Pokémon a 5 differenti specie di insetti appena scoperte.

I partecipanti al sondaggio possono scegliere tra un'ampia gamma di Pokémon, tra i quali spiccano Charizard, Pikachu, Ariados e tanti altri. A dire il vero, molti di essi non somigliano per nulla agli insetti in questione: non a caso al momento sta vincendo Durant. Giudicate voi stessi visitando la pagina dedicata al sondaggio, dove potete lasciare i vostri 5 voti.

Gli insetti in questione sono stati recentemente scoperti sulle isole Fiji. Alcuni di essi sono incredibilmente rari e vivono solo in punti remoti delle isole. Il team ha deciso di realizzare un sondaggio pubblico e coinvolgere i mostriciattoli più famosi del pianeta nel tentativo di dare ampia visibilità a questa branca della scienza e per far sapere a tutti che "ci sono ancora tanti incredibili insetti lì fuori non ancora scoperti". Ulteriori informazioni potete trovarle a questo indirizzo.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che i mostriciattoli di Nintendo torneranno presto su Switch in Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. L'uscita del doppio titolo è fissata per il 14 novembre.