Un'immagine anticipa l'arrivo di un nuovo controller Xbox pensato per l'accessibilità?

Un'immagine leakata ed apparsa poi sul portale di Windows Central sembra anticipare l'arrivo di un nuovo controller per Xbox e PC Windows 10 realizzato da Microsoft interamente incentrato sul concetto di accessibilità.

Il controller sarebbe stato ideato con in mente quei giocatori che, soffrendo di problemi e impedimenti fisici, non possono videogiocare normalmente utilizzando il controller standard di Xbox. Come potete notare grazie all'immagine che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, abbiamo due grandi tasti A e B di facile utilizzo e presumibilmente riprogrammabili, accompagnati da dei tasti direzionali e da altri pochi e fondamentali pulsanti. Sul lato sinistro del controller dovrebbero inoltre essere posizionati un'entrata USB ed un jack audio da 3.5 mm.

Il prodotto non è stato ancora ufficialmente svelato da Microsoft, ma un reveal del controller si specula possa arrivare da qui all'E3 2018 di Los Angeles. In ogni caso, vi raccomandiamo di non prendere per certe le informazioni rivelate, e di attendere che sia il colosso di Redmond a svelare in maniera ufficiale i suoi piani. Alcuni mesi fa si era parlato del possibile arrivo dell'Xbox Elite Controller V2, che sarebbe andato a migliorare alcune delle caratteristiche del già ottimo pad di Microsoft dedicato agli utenti più esigenti.