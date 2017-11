Un'immagine mostra come sarebbero alcuni personaggi Xbox in salsa Cuphead

Il sito di All Games Delta ha pubblicato una simpatica immagine in cui possiamo vedere alcuni personaggi dell'universoin salsa. Che look avrebbero avuto Master Chief, Cortana e Marcus Fenix all'interno del platform cartoonesco di Studio MDHR?

Come potete vedere a fondo pagina, l'immagine mostra il look che alcuni eroi del mondo Xbox avrebbero potuto avere se fossero comparsi all'interno di Cuphead. Nella fattispecie, i giochi ritratti sono Halo (Master Chief, Cortana, Arbiter), Halo Wars (Cutter), Forza Motorsport, Ori and the Blind Forest, Tomb Raider (Lara Croft), Gears of War (Marcus Fenix) e Destiny (Cayde-6).

Cosa ne pensate? Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.