Un'immagine mostra tutti i giochi in arrivo su Nintendo Switch fino al 2019

Dopo le ultime novità annunciate in occasione del Nintendo Direct E3 2018, la Casa di Kyoto ha pubblicato una nuova immagine che raggruppa tutti i giochi in uscita su Switch fino al 2019: l'abbiamo riportata in calce alla notizia.

Come possiamo vedere a fondo pagina, molti dei titoli riportati nell'immagine sono stati presentati durante il Nintendo Direct E3 2018, permettendoci di conoscere i prossimi giochi in arrivo sulla console ibrida. Tra questi è possibile notare Super Mario Party, Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, Dragon Ball FighterZ e Fire Emblem Three Houses.

A detta di Reggie Fils-Aime, presidente di Nintendo of America, le sorprese non sono finite qui: nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi, infatti, sono previsti nuovi annunci sui giochi in arrivo su Nintendo Switch.

Quali sono i prossimi titoli in uscita per la console ibrida che attendete maggiormente?