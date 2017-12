Un leak svela le date di lancio di Fe e A Way Out di Electronic Arts?

Nelle ultime ore è emerso un leak relativo a due giochi targati: il Redditor OldSoul2 afferma di aver ricevuto una email promozionale che riporta, tra le altre cose, le finestre di lancio di

Nel caso di Fe, sembra che il lancio sia previsto per il 18 febbraio 2018, il gioco dovrebbe essere presente ai The Game Awards e alla PlayStation Experience, con l'apertura dei preordini prevista proprio per giovedì 7 dicembre. Fe sembra inoltre destinato a uscire anche su Nintendo Switch, la conferma dovrebbe arrivare durante il prossimo evento Direct in programma a gennaio.

Per quanto riguarda A Way Out, invece, la mail parla di un lancio del 2019, non è chiaro però se si tratti effettivamente di anno solare o di anno fiscale, in questo caso il riferimento sarebbe al periodo che va dal primo aprile 2018 al 31 marzo 2019. Restiamo quindi in attesa di saperne di più.