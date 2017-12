Un leak svela l'esistenza di Scribblenauts Showdown per PS4, Xbox One e Switch

Il non ancora annunciatoè apparso nel database della, ente che si occupa di classificare i videogiochi in arrivo nel paese.

Secondo quanto riportato, Scribblenauts Showdown è in fase di sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, inoltre è trapelata anche la presentua copertina del gioco, con tanto di certificazione ESRB, cosa che farebbe pensare a una classificazione già avvenuta negli Stati Uniti.

Scribblenauts Showdown è sviluppato da 5th Cell e pubblicato da Warner Bros Interactive Entertainment, al momnto però non ci sono ulteriori dettagli sul progetto, che potrebbe essere annunciato questo weekend durante i The Game Awards o nel corso della PlayStation Experience.

L'ultimo episodio della serie, Scribblenauts Unmasked A DC Comics Adventure, è stato pubblicato nel 2013 su Wii U, Nintendo 3DS e PC, riscuotendo un discreto successo di pubblico e critica.