Un leak svela quattro nuove emote di Fortnite Battle Royale

Il leaker e insider Hypex ha analizzato il codice sorgente dell'aggiornamento 7.20 di Fortnite Battle Royale, scoprendo l'esistenza di quattro nuove emote oltre alle skin

Il dataminer ha pubblicato sul suo profilo Twitter un video che mostra le quattro nuove emote, denominate Whirwind (rara), IDK (non comune), Skick (rara) e Flux (rara), purtroppo non è chiaro quando questi balletti faranno la loro comparsa, potrebbe trattarsi di ricompense per le Sfide della Settimana 7 o magari essere legate all'evento Tempesta di Ghiaccio, o ancora apparire solamente nel corso della Stagione 8, in partenza tra fine febbraio e inizio marzo.

Nelle scorse ore un secondo leak ha anche svelato il ritorno degli zombie in Fortnite, anche in questo caso però Epic Games non si è pronunciata in merito. Oggi pomeriggio alle 15:00 (ora italiana) partiranno ufficialmente le Sfide della Settimana 7, probabilmente ne sapremo di più tra pochissime ore...