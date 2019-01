Un leak svela le Sfide della Settimana 7 di Fortnite, al via nel pomeriggio del 17 gennaio

Fortnite Intel ha diffuso in anticipo la lista delle nuove Sfide della Settimana di Fortnite Battle Royale, al via oggi pomeriggio alle 15:00, ora italiana. Insieme alle Sfide della Settimana 7 dovrebbero prendere il via anche le Sfide Tempesta di Ghiaccio relative all'omonimo evento, non ancora annunciato da Epic Games.

Le sfide saranno sette, come di consueto, tre gratis e quattro accessibili solamente ai possessori del Pass della Battaglia:

Distruggi gli X-4 nemici (Gratis)

Elimina almeno un nemico con la pistola (Gratis)

Colpisci i nemici in una singola partita (Gratis)

Passa da tutti gli avamposti delle spedizioni (Pass Battaglia)

Usa una Fenditura in partite diverse (Pass Battaglia)

Atterra nel Borgo Bislacco (Pass Battaglia)

Cerca i forzieri in Rampe Ghiacciate/Bacino Bucati (Pass Battaglia)

Come sempre, le sfide segnalate potrebbero variare, Epic Games è solita cambiare alcune sfide in corsa proprio per rendere meno efficaci i leak. Le Sfide della Settimana 7 partiranno giovedì 17 gennaio alle 15:00, tra poche ore ne sapremo certamente di più.