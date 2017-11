Un lungometraggio su Overwatch? Non è da escludere, in futuro.

Lo pensiamo ogni volta ci capita di guardare un nuovo cortometraggio dell'hero shooter Blizzard: Activision Blizzard dovrebbe decidersi, prima o poi a farci un film. Pare che finalmente l'insistente voce della community sia stata ascoltata.

Activision Blizzard starebbe infatti pensando di passare dai corti animati a un intero lungometraggio dedicato a Overwatch.

I personaggi di Overwatch rappresentano ovviamente il "core" principale del titolo e i fan sono tutti innamorati del mondo creato da Blizzard, nonostante lo si scopra pian piano. Ecco perché il film di Overwatch sarebbe un sogno, per molti. Secondo Tim Kilpin CEO Consumer Products Group in seno ad Activision Blizzard, la possibilità non è certo da escludere.

Kilpin, infatti, nel corso di un'intervista a MCVUK ha affermato che la società ci "terrebbe molto" a realizzarlo e che sarebbe un'ottima opportunità per espandere il franchise su altri media.

Parlando, invece, del prossimo film di Call of Duty, Kilpin ha affermato che la società prende le produzioni cinematografiche dedicate ai suoi videogiochi molto seriamente. "Se lo script e la storia non sono giusti, non lo faremo", ha ribadito Kilpin. "Non ci troviamo in una di quelle situazioni in cui qualcuno ci dice:"Non mi interessa come, ma fatelo!" Siamo convinti che se il film è fatto bene ha l'opportunità, al di là della fanbase tradizionale che il gioco raccoglie attorno a sé, di attirare nuovo pubblico e nuovi appassionati".

Naturalmente, passerà ancora molto tempo prima che un film dedicato all'universo di Overwatch possa giungere nelle sale. Basta vedere cos'è successo con il travagliato progetto su Warcraft. Blizzard, al momento si sta ancora concentrando per esplorare la storia attraverso i corti animati, fumetti digitali e eventi in-game.