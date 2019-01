Un misterioso Conto alla Rovescia ha fatto la sua comparsa in Fortnite!

Sembra proprio che l'Universo di Fortnite Battaglia Reale, creato da Epic Games, si stia preparando ad accogliere una nuova importante novità al suo interno!

Nel corso degli ultimi giorni si sono rincorsi numerosi rumor che puntavano all'imminente scatenarsi di una violenta tempesta di neve sulla mappa di gioco. A suggerirlo, la corposa attività di datamining portata avanti dalla nutrita Community di Fortnite, che sembra aver trovato indizi riferiti ad un evento in-game correlato proprio ad una Tempesta di Ghiaccio.

Ad incrementare i sospetti anche alcuni elementi segnalati dagli stessi videogiocatori attivi sul Titolo Epic Games. Tra questi, la comparsa di una misteriosa Sfera di Ghiaccio nell'area di Picco Polare. Allo stesso tempo, vi abbiamo segnalato di come le TV presenti sull'isola di gioco abbiano iniziato a trasmettere una sospetta allerta meteo. Ora, sembra aggiungersi un ulteriore elemento del puzzle.



Come potete verificare nel Tweet riportato in calce alla notizia, alcuni utenti stanno infatti segnalando la comparsa nel gioco di un conto alla rovescia. Ad essere coinvolte sembrano essere nuovamente le TV presenti in Fortnite, sui cui schermi è appunto apparso un misterioso count-down. Quest'ultimo si concluderà in data Sabato 19 gennaio, intorno alle ore 2 PM EST, corrispondenti in Italia alle ore 20:00. Quale novità dovremmo aspettarci per quel momento?