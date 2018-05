Un modder ha scoperto alcuni concept preliminari di Bloodborne in Dark Souls Remastered

Incredibile ma vero, il modder Lance McDonald ha scoperto nelle scorse ore alcuni concept e prototipi di mappe di Bloodborne in Dark Souls Remastered ed ha estratto i file per poterli aprire con Grand Theft Auto V. Il risultato? Continuate a leggere...

McDonald ha pubblicato un video che mostra una versione preliminare della Upper Cathedral Ward esplorata utilizzando Trevor, a piedi e a bordo di un veicolo. Kotaku si chiede, come sia possibile che una mappa di un gioco del 2015 compaia nella remastered di un gioco datato 2011? Secondo le scoperte del modder, il codice sorgente dell'originale Dark Souls conteneva questo e altri concept preliminari di Bloodborne, non rimossi durante lo sviluppo della remaster e dunque ancora presenti nel codice.

E' bene precisare come si tratti di prototipi molto differenti rispetto a quelli visti nella versione finale del gioco, tuttavia si tratta di "reperti" interessanti, non è chiaro però se la Upper Cathedral Ward sia stata inizialmente progettata per il primo Dark Souls oppure no in quanto i file di sistema riportano denominazioni estremamente generiche come "m99_99_98_00."

E' certamente divertente, in ogni caso, vedere Trevor alla guida di una berlina sportiva in una delle zone più iconiche di Bloodborne, non trovate?