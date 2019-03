Un nuovo aggiornamento di No Man's Sky arriverà in estate

I videogiocatori di No Man's Sky sono invitati a scoprire Beyond, nuovo aggiornamento gratuito annunciato da Hello Games con un trailer, il nuovo contenuto introdurrà una nuovissima esperienza di gioco social/multiplayer e verrà pubblicato questa estate su PC, PS4 e Xbox One

L’esperienza multiplayer di Beyond è destinata a rivoluzionare l’approccio cooperativo dei giocatori e offrirà nuove vie per esplorare insieme l’universo. Beyond non richiederà iscrizioni, non conterrà micro-transazioni e sarà completamente gratuito per tutti i giocatori di No Man’s Sky.

La modalità multiplayer è solo un assaggio dei tantissimi nuovi contenuti che verranno inclusi in questo aggiornamento, ulteriori informazioni su No Man’s Sky Beyond verranno diffuse nel corso delle prossime settimane.

No Man's Sky Beyond uscirà questa estate su tutte le principali piattaforme ed arriva a pochi mesi di distanza dall'ultimo aggiornamento Visions, pubblicato lo scorso 22 novembre.