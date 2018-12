Un nuovo annuncio di lavoro conferma l'esistenza di Titanfall 3?

Da tempo si parla di Titanfall 3, tuttavia Electronic Arts e Respawn non hanno mai annunciato ufficialmente il gioco, un nuovo annuncio di lavoro pubblicato dal publisher però sembra confermarne l'esistenza...

Electronic Arts è alla ricerca di un Senior Animator da inserire nel team di Respawn Entertainment attualmente al lavoro su un progetto legato a Titanfall. Titanfall 3 non viene citato direttamente, tuttavia con Titanfall Online cancellato è facile ipotizzarel o sviluppo di un sequel o di uno spin-off.

Lo scorso mese di ottobre EA ha diffuso i documenti finanziari con la road map per il prossimo anno fiscale, che prevede il lancio di Star Wars Jedi Fallen Order a Natale 2019 e di un gioco non ancora annunciato che però non sarà Battlefield, considerando che Battlefield V è stato pubblicato appena un mese fa. Il Natale 2019 di EA potrebbe dunque dipendere interamente dai due progetti di Respawn? Difficile dare una risposta certa, probabilmente ne sapremo di più tra pochi mesi.