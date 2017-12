Un nuovo capitolo di Digimon Story è attualmente in fase di sviluppo

Durante un'intervista rilasciata a 4Gamer, il producer Kazumasa Haba ha confermato l'esistenza di un nuovo progetto legato alla serie di Digimon: Story.

Facendo riferimento al recente Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory, Haba ha fugacemente accennato ad un nuovo e non ancora annunciato progetto sui cui Media.Vision si trova attualmente al lavoro.



"Pensiamo che sia molto importante non far scemare l'interesse dei fan nei confronti della serie di Digimon, e per questa ragione è fondamentale continuare a realizzare regolarmente dei nuovi contenuti. Quindi, nel mentre stiamo lavorando su un progetto completamente originale della serie di Digimon Story, ho pensato che con Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory avrei potuto offrire un punto di vista differente di Digimon Story: Cyber Sleuth".

Staremo dunque a vedere se Bandai Namco diffonderà a breve delle nuove informazioni su questo nuovo progetto. Rimanete sulle nostre pagine per non perdervi le prossime novità. Vi ricordiamo che Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker's Memory sarà disponibile in Europa il 18 gennaio su PS4 ed il giorno seguente anche su PS Vita. La prima recensione ricevuta dal gioco è stata positiva: Famitsu ha premiato infatti il titolo con un 35/40. Per ammirare il titolo in azione, infine, vi rimandiamo a questo link.