Un nuovo concept di Fortnite introduce le noci di cocco

La community Reddit di Fortnite è sempre particolarmente attiva e nel fine settimana due utenti del SubReddit dedicato al Battle Royale di Epic (LozanoMPD e AndrewisCoolio) hanno lanciato il concept per un nuovo oggetto... la noce di cocco!

Secondo il concept, la noce di cocco andrebbe ad affiancarsi alle mele e garantirebbe 5 Punti Scudo e 5 HP ad ogni morso, esattamente come accade con gli altri tipi di frutta in Fortnite. Chiaramente, le noci di cocco avrebbero maggiori probabilità di essere reperite nei boschi (come Boschetto Selvaggio) o nella nuova zona Laguna Languida, rispetto ad altre ambientazioni.

Al momento è bene chiarire come si tratti solamente di un concept della community e dunque non aspettatevi di vedere le noci di cocco in Fortnite, non è escluso però che gli sviluppatori possano prendere spunto da questa idea per aggiungere nuovi oggetti consumabili in-game.

Nel fine settimana, durante l'evento di San Patrizio, il cielo di Fortnite si è riempito di arcobaleni, che questi possano essere legati ad alcuni dei prossimi cambiamenti in arrivo? Tra le novità in arrivo questa settimana troviamo la nuova pistola Flintlock, per saperne di più dovremmo necessariamente attendere le prossime ore, l'update dovrebbe fare la sua comparsa tra il 19 ed il 20 marzo