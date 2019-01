Un nuovo Contest fotografico propone i migliori Scatti realizzati da utenti PS4 nel 2018

Tramite i propri canali social, Sony incentiva da tempo i videogiocatori attivi sull'ammiraglia Playstation 4 a dedicarsi alla pratica della fotografia in-game.

Settimanalmente, tramite l'iniziativa "Share of the Week", propone infatti un contest tematico ai propri utenti. Le immagini vincitrici vengono poi pubblicate sul Blog Ufficiale di Playstation. Per celebrare l'inizio del 2019, nell'ultima edizione Sony ha chiesto ai videogiocatori di condividere quello che ritenevano essere il proprio miglior scatto realizzato nel corso dell'intero 2018.

Come di consueto, le immagini selezionate come vincitrici sono state pubblicate sul Blog Ufficiale di Playstation. Bisogna ammettere che, anche questa settimana, la selezione è davvero ricca, sia per varietà di Titoli sia per tipologie di soggetto. Tra i giochi rappresentati troviamo infatti Horizon: Zero Dawn, Assassin's Creed Odyssey, Marvel's Spider-Man, Assassin's Creed Origins, God of War e Red Dead Redemption 2. Come di consueto, potete visualizzarle utilizzando questo Link. Cosa ne pensate, qual è il vostro scatto in-game preferito?

Per chi fosse interessato a partecipare, segnaliamo ai Lettori che il Tema scelto per il nuovo Contest settimanale è "Joy". Gli utenti dovranno quindi cercare di rappresentare il sentimento della gioia all'interno del proprio scatto, senza limitazioni relative al gioco di provenienza. La scadenza? Mercoledì 16 gennaio alle ore 9 AM Pacific.