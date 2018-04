Un nuovo episodio della serie Etrian Odyssey sarà annunciato la prossima settimana

Atlus ha annunciato che un nuovo gioco della serie Etrian Odyssey sarà annunciato la prossima settimana e più precisamente il 10 aprile alle 05:00 del mattino ora italiana (le 12:00 ora locale).

Purtroppo non ci sono dettagli a riguardo e non sappiamo se il gioco sarà un nuovo capitolo, una riedizione o un remake di un vecchio titolo della saga. L'ultimo episodio "regolare", Etrian Odyssey V, è stato pubblicato lo scorso mese di ottobre in Occidente, passando piuttosto inosservato presso il grande pubblico.

Non ci resta che attendere per saperne di più, di certo Atlus si conferma uno dei third party più attivi su 3DS, considerando anche il prossimo arrivo dell'attesissimo Persona Q2.