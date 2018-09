Un nuovo episodio di The Legend of Zelda per Nintendo Switch? Eiji Aonuma non lo esclude

The Legend of Zelda Breath of the Wild ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica e sono in molti a ipotizzare il possibile arrivo di un nuovo episodio della saga su Nintendo Switch. Sebbene la casa di Kyoto non abbia ancora annunciato nulla, il producer Eiji Aonuma non ha escluso questa possibilità...

Eiji Aonuma si è limitato recentemente a dichiarare che Breath of the Wild non ha sfruttato pienamente le potenzialità di Switch (probabilmente a causa dello sviluppo multipiattaforma) e dunque nel prossimo gioco della serie presterà maggiore attenzione a questo aspetto.

The Legend of Zelda Breath of the Wild ha venduto oltre dieci milioni di copie in tutto il mondo ricevendo decine di riconoscimenti come Gioco dell'Anno. Un successo che ha superato le aspettative di Nintendo ed è facile ipotizzare che Aonuma e il suo team siano già al lavoro sul nuovo Zelda, come suggerito anche da un annuncio di lavoro pubblicato in primavera.

Al momento in ogni caso si tratta solamente di ipotesi e speculazioni e nessun nuovo episodio di The Legend of Zelda è stato annunciato dalla casa di Kyoto.