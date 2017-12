Un nuovo Etrian Odyssey per 3DS sarà annunciato la prossima primavera

Durante un livestream trasmesso per festeggiare il decimo anniversario diha annunciato che il prossimo episodio della serie, attualmente in fase di sviluppo per Nintendo 3DS, sarà svelato ufficialmente durante la prossima primavera.

L'esistenza del gioco è stata resa nota a settembre, quando il Director Shigeo Komori svelò di essere al lavoro sull'epilogo della saga, un gioco apparentemente molto diverso da quelli a cui siamo abituati. Il direttore del progetto ha tenuto a ribadire come il titolo in qustione non sarà Etrian Odyssey 3 Untold, bensì qualcosa di "inatteso" e decisamente inaspettato.

Non ci resta dunque che attendere per saperne di più, approfittiamo dell'occasione per ricordiamo che

Etrian Odyssey V Beyond the Myth è disponibile in Europa dallo scorso mese di novembre.