Un nuovo gameplay di SoulCalibur 6 mostra Ivy, Taki, Maxi e Kilik in azione

Nel corso del coverage dedicato a PlayStation Live, durante l'E3 2018, Sony Interactive Entertainmen e Bandai Namco hanno dedicato una diretta a SoulCalibur 6, mostrando del gameplay che ci permette di ammirare in azione Ivy, Taki, Maxi e Kilik.

Nella clip dedicata a SoulCalibur 6, che potete ammirare in apertura alla notizia, vengono mostrati due duelli: nel primo scontro assistiamo Ivy contro Taki, mentre il secondo mette Maxi contro Kilik. Il video gameplay dura circa 8 minuti e offre quindi una lunga disamina sulle meccaniche di gioco del nuovo picchiaduro di Bandai Namco.

La data di uscita di SoulCalibur 6 è stata svelata nella giornata del 12 giugno: Bandai Namco ha infatti voluto celebrare in questo modo l'apertura dei cancelli dell'E3 2018 al pubblico, annunciando che il nuovo capitolo della storica saga picchiaduro uscirà il 19 ottobre 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC.

L'annuncio è stato poi accompagnato da uno story trailer, che potete recuperare cliccando sul link relativo alla notizia sulla data di uscita di SoulCalibur 6.