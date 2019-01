Un nuovo gioco della serie Bravely è in fase di sviluppo

Square Enix ha confermato che un nuovo gioco della serie di JRPG Bravely è attualmente in fase di sviluppo. La notizia proviene dal profilo Twitter della saga, sul quale è stata pubblicata una cartoline di auguri insieme ad un brevissimo messaggio che conferma l'esistenza di un nuovo Bravely.

Purtroppo al momento non ci sono dettagli in merito, nel 2017 si era parlato di un possibile arrivo della serie su Nintendo Switch, ad oggi però Square Enix non ha annunciato nulla a riguardo. Dopo il primo Bravely Default, uscito nel 2011, la serie è continuata con Bravely Second End Layer e in seguito con due spin-off mobile free to play mai arrivati in Occidente.

Il Bravely Team è anche responsabile di Octopath Traveler, uno dei giochi Switch più acclamati del 2018, non è escluso che gli sviluppatori siano effettivamente al lavoro su un nuovo Bravely per la console ibrida della casa di Kyoto, avendo dimostrato una discreta capacità di padroneggiare l'hardware della console.