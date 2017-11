Un nuovo gioco della serie Valkyria sarà annunciato il 20 novembre

Nelle scorse ore,ha lanciato un nuovo sito teaser che anticipa il reveal di un progetto legato al franchise, il quale sarà rivelato il prossimo 20 novembre. Al momento il portale non è più raggiungibile, cosa che farebbe pensare a un lancio anticipato avvenuto per errore.

Il sito non fornisce dettagli di alcun tipo, anche analizzando il codice sorgente non si scoprono riferimenti particolari, se non la stringa "New Valkyria Project" e l'immagine di sfondo allegata in calce alla notizia. La pagina teaser è stata lanciata con il supporto per varie lingue, tra cui l'inglese, possiamo quindi ipotizzare un reveal su scala mondiale, e non limitato al solo mercato giapponese?

Non ci resta che attendere la prossima settimana per scoprirlo, ricordiamo che l'ultimo episodio della serie, Valkyria Revolution, è stato pubblicato in Occidente lo scorso mese di giugno, preceduto da Valkyria Chronicles Remastered.