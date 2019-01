Un nuovo gioco di Gundam sarà annunciato il 21 gennaio

Ci sono novità per quanto riguarda la saga di Gundam, con Bandai Namco che ha annunciato l'arrivo di un nuovo gioco, che sarà svelato tra pochi giorni, quando all'interno di Mobile Suit Gundam Battle Operation 2, sarà inserito proprio un trailer esclusivo.

Il trailer in questione sarà disponibile il 21 gennaio all'interno del Gundam Battle Operation 2 per PS4, ma sarà poi diffuso anche un full trailer disponibile per tutti a partire dal giorno dopo. Il publisher ne ha poi approfittato per invitare tutti quelli che non abbiano ancora scaricato il gioco a dargli una chance, sia per poter essere tra i primi a dare un'occhiata al nuovo trailer, sia perché sono previsti diversi bonus per i giocatori.



Chi effettuasse il login tra il 21 e il 31 gennaio infatti, riceverà 10000 DP, Shooting Upgrade Program Lv1, Hyper Bazooka Lv1 e GM Kai Lv1. Ricordiamo però che il titolo è disponibile solamente in lingua inglese. Che ne pensate? Siete tra quelli che scaricheranno il gioco o siete già in prima fila ad aspettare il trailer della prossima missione di Gundam?