Un nuovo gioco di Metroid 2D è in fase di sviluppo?

L'insider di NeoGAF e ResetERA Mocolostrocolos ha svelato l'esistenza di un nuovo gioco diin 2D, attualmente in fase di sviluppo presso uno studio il cui nome non è stato reso noto.

Stando alle parole dell'insider, il gioco in questione non sarebbe sviluppato da un team interno di Nintendo e nemmeno da Retro Studios, tuttavia l'insider non si è sbilanciato ulteriormente. Il nuovo Metroid 2D sarebbe in lavorazione da molto tempo e per un certo periodo il progetto si è scontrato con numerosi problemi, tuttavia gli sviluppatori sono riusciti a dare una forma concreta al gioco.

Mocolostrocolos ha mantenuto il riserbo sullo studio coinvolto e sulla piattaforma di destinazione del gioco, tuttavia la fonte può essere ritenuta affidabile: l'insider infatti ha svelato con mesi di anticipo l'esistenza di un remake di Metroid 2 per 3DS, titolo effettivamente uscito lo scorso mese di settembre.

Oltre a Metroid Prime 4, il 2018 potrebbe quindi vedere anche il lancio di un nuovo episodio 2D della serie, esattamente come avvenne nel 2002 con il lancio in contemporanea di Metroid Prime per GameCube e Metroid Fusion per Game Boy Advance.