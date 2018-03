Un nuovo gioco mobile di Dragon Ball sarà annunciato il 21 marzo

ha lanciato un sito teaser dedicato a un nuovo misterioso gioco mobile di, che sarà rivelato ufficialmente il prossimo 21 marzo tramite un livestream intitolato Hokka-hoka da ne V-Jump!, realizzato in collaborazione con la redazione dell'omonima rivista.

Del gioco in questione non sappiamo nulla ma secondo alcuni rumro diffusi da Siliconera, l'app sarà distribuita come Free-To-Play (con supporto per le microtransazioni) in Europa, Giappone, Asia e Nord America, tra le lingue supportate vengono citate inglese, giapponese, francese, tedesco, coreano e cinese, nessuna conferma invece per quanto riguarda l'italiano, ipotesi comunque molto probabile considerando l'enorme popolarità di cui gode la serie Dragon Ball nel nostro paese.