Rumor: Un nuovo Half-Life arriverà "nei prossimi cinque anni circa"?

Il brand di Half-Life è attualmente al centro di numerose voci di corridoio. Solo poche ore fa vi abbiamo segnalato sulle pagine di Everyeye alcuni rumor legati ad un possibile Half-Life VR. Ora, un Utente attivo su Resetera getta ulteriore benzina sul fuoco.

Come potete infatti verificare nell'immagine che trovate in calce a questa news, l'Utente noto sulla piattaforma con il nickname di "Sliver" riporta un presunto scambio di mail tra di un fan e nientemeno che Gabe Newell, tratto da un video di "Valve News Network", visionabile in apertura a questa news. Oggetto della missiva elettronica il seguente quesito: "Morirò prima di un nuovo Half-Life?". Nella mail, il mittente specifica di avere attualmente 32 anni di età. La presunta risposta giunta da Newell affermerebbe: "Cerca solo di non morire nei prossimi 5 anni circa ;)".

La diffusione di questo post ha prevedibilmente scatenato il riaccendersi di molte speranze sopite entro la Community di videogiocatori legata al celebre brand. Tuttavia, ci teniamo a sottolineare come al momento sia impossibile verificare l'attendibilità di quanto riportato. Come ogni qualvolta si parli di rumor o presunti leak vi invitiamo dunque a rammentare che si tratta di informazioni non ufficiali. Se veramente esiste un futuro, in realtà virtuale o meno, per la saga di Half-Life, l'unico modo per averne la certezza sarà attendere pazientemente che Valve decida di rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito.



Segnaliamo inoltre che, nel corso della giornata odierna, un altro Utente, attivo su Reddit, ha riportato un ulteriore presunto scambio di mail con Gabe Newell.