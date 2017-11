Un nuovo Hitman è in fase di sviluppo, arriva la conferma di IO Interactive

Approfittando del lancio diha scritto una lunga lettera per ringraziare la community del successo ottenuto: il gioco ha infatti venduto sette milioni di copie e lo studio sta già pensando al futuro del franchise.

Hakan Abrak è stato molto chiaro a riguardo: "Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato e che acquisteranno la GOTY Edition, questo ci permetterà di ottenere i fondi per pensare al prossimo capitolo di Hitman. Voglio dirvi che abbiamo in cantiere grandi novità per la serie ma per saperne di più dovrete attendere, non vogliamo svelare nulla sul nuovo Hitman prima del prossimo anno."

Dopo l'addio a Square-Enix, IO Interactive è ora uno studio indipendente. Il successo di Hitman ha permesso alla compagnia di avere le risorse necessarie per sviluppare il prossimo capitolo della serie.