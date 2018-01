Un nuovo NBA Jam potrebbe essere in sviluppo per celebrare i 25 anni della serie

In una recente intervista ai microfoni di ESPN, Tim Kitzrow, voce storica di, potrebbe aver rivelato l'esistenza di un nuovo capitolo della serie. Il titolo originale, infatti, compie quest'anno ben 25 anni e sembra chevoglia festeggiare l'occasione riportando in auge il franchise.

Parlando della possibilità di un ritorno di NBA Jam, il doppiatore ha affermato: "Non posso dire niente di specifico, ma posso dirvi che qualcosa si sta muovendo per il venticinquesimo anniversario". Pare proprio, dunque, che qualcosa bolla in pentola. Ricordiamo che, in caso di conferma, non si tratterebbe neanche della prima "resurrezione" del franchise. Dopo la fine della serie originale nel 2003, Electronic Arts ci aveva infatti già provato con il reboot del 2010 per console e dispositivi mobile, tuttavia alla fine decise di abbandonare l'IP nonostante le recensioni piuttosto positive e la collaborazione di Mark Turnell, programmatore e designer del gioco originale. E voi vorreste un nuovo NBA Jam?