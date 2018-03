Un nuovo Nintendo Direct è previsto per giovedì 8 marzo?

Ancora: dopo aver rivelato che i primi devkit per PS5 sono stati inviati agli sviluppatori di terze parti, l'insider fa sapere che domani (giovedì 8 marzo)trasmetterà un nuovo evento Direct.

Al momento la casa di Kyoto non ha confermato nulla in merito, un annuncio potrebbe arrivare nel pomeriggio ma non è escluso che il Direct in questione possa essere trasmesso "a sorpresa", esattamente come avvenuto nel caso dell'evento di metà gennaio, andato in onda senza alcun preavviso sui canali social della compagnia.

Non ci resta quindi che attendere poche ore per saperne di più: che possa essere questa l'occasione giusta per annunciare le tanto rumoreggiate versioni Switch di Fortnite e Diablo 3?