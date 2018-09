Un nuovo Nintendo Direct è previsto per questa settimana?

Secondo quanto trapelato da una fonte vicina a Nintendo Life (la stessa che ha anticipato il Direct di fine agosto dedicato agli Indie) la casa di Kyoto terrà un nuovo evento Direct questa settimana.

La tramissione sarebbe previsto per le 01:00 del mattino (ora italiana) di venerdì 7 settembre e nel corso dello streaming dovrebbero essere rivelati nuovi dettagli su Nintendo Switch Online, servizio online a pagamento il cui debutto è previsto per la seconda metà del mese corrente.

Al momento non è chiaro se il Direct sarà concentrato unicamente su Nintendo Switch Online o se durante lo show ci sarà spazio anche per altri argomenti come Mario Kart Tour e Dragalia Lost, i più recenti giochi mobile annunciati dalla casa di Kyoto ma non ancora pubblicati.

Nintendo Switch Online permetterà di giocare online in multiplayer offrirà l'accesso ad un catalogo di giochi retrò, a partire da una selezione di titoli per Nintendo NES. I prezzi sono fissati 3.99 euro per l'abbonamento mensile, 7.99 euro per quello trimestrale e 19.99 euro per l'iscrizione annuale.