Un nuovo Nintendo Direct sarà trasmesso nelle prossime settimane?

Il Nintendo Mini Direct di ieri ha riservato molte sorprese, limitandosi però a presentare le novità per Switch in arrivo durante la primavera. Nei giorni scorsi si parlava di uno show incentrato su titoli come, ma così non è stato. Tuttavia, non tutto è perduto...

Come fatto notare dall'utente di Reddit Natzore, in passato la casa di Kyoto ha già utilizzato la formula del Mini Direct, a cui però ha spesso fatto seguito un Direct vero e proprio, più corposo. Questa la tabella realizzata da Natzore, che ripercorre la storia di Direct preceduti da eventi "Mini"

18 luglio 2012/30 luglio 2012

7 settembree 2012/13 settembre 2012

3 ottobre 2012/4 ottobre 2012

27 novembre 2012/5 dicembre 2012

19 dicembre 2012/8 gennaio 2013

1 aprile 2013/3 aprile 2013

18 luglio 2013/7 agosto 2013

29 ottobre 2013/12 novembre 2013

14 novembre 2013/27 novembre 2013

1 luglio 2015/14 luglio 2015

2 novembre 2016/5 novembre 2016

La prima data riguardo la trasmissione del Mini Direct e la seconda quella del Direct vero e proprio, in alcuni casi lo scarto è di pochissimi giorni, in altri di due settmane, non si sono però mai superati i 20 giorni di distanza tra i due show. Sebbene non ci siano certezze, c'è chi si dice pronto a scommettere che una nuova trasmissione possa andare in onda a fine gennaio, al momento però vi invitiamo a prendere questa come una semplice speculazione, una ipotesi nata dai desideri della community.