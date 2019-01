Un nuovo Nintendo Direct sarà trasmesso la prossima settimana?

Secondo quanto riportato da Gaming Intel, Nintendo potrebbe trasmettere un nuovo evento Direct la prossima settimana, inaugurando così il 2019 con uno showcase dedicato ai titoli per Switch in arrivo su Switch nella stagione primaverile.

Il primo Direct dell'anno potrebbe essere previsto per il 10 gennaio 2019, utilizziamo il condizionale perchè le fonti di Gaming Intel non hanno confermato la data in questione, limitandosi a confermare un Direct a gennaio, mentre la data è solamente frutto di alcuni rumor e speculazioni sull'argomento.

Le stesse fonti in passato hanno annunciato prima del tempo il Direct del primo novembre dedicato a Super Smash Bros e sembrano essere quindi ben informate riguardo le strategie della casa di Kyoto. Per il momento Nintendo non ha ancora annunciato nulla sul prossimo Direct ma come sappiamo le trasmissioni vengono in genere svelate con brevissimo preavviso, raramente superiore alle 48 ore. Ne sapremo di più all'inizio della prossima settimana?