Un nuovo Pokémon Direct verrà trasmesso prima dell'E3 2018?

Iltrasmesso due giorni ha portato con sé tantissimi annunci e ha sicuramente fatto la felicità di tutti gli affezionati utenti della casa di Kyoto. In molti, però, speravano di scoprire qualche dettaglio sul nuovo titolo deiattualmente in lavorazione.

Il progetto è ancora avvolto nel mistero, ma un utente di ResetEra ha scoperto una fatto piuttosto interessante. L'ultimo Pokémon Direct trasmesso il 6 giugno 2017 è stato rimosso dall'archivio del sito giapponese di Nintendo. Potrebbe essere solo un caso, ma in realtà una situazione del genere è già avvenuta in passato.

Come fece notare anche Polygon, il Direct dedicato a Pokémon Sole e Luna venne rimosso il 10 maggio 2017, circa un mese prima della pubblicazione di quello menzionato poco sopra, nel quale vennero mostrati Pokken Tournament DX e Pokémon Ultrasole & Ultraluna.

Secondo alcuni la storia starebbe per ripetersi, e Nintendo avrebbe in serbo un nuovo Pokémon Direct interamente dedicato al prossimo capitolo per Switch. Voi cosa ne pensate al riguardo? Secondo voi è possibile che avvenga una cosa del genere? Queste, in ogni caso, non sono le uniche voci che stanno circolando ultimamente. Secondo una fonte che pare essere ben informata, il nuovo Pokémon sarà un reboot della serie.